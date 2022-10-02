​Семак объяснил замену Кассьерры

В воскресенье «Зенит» порадовал армию своих болельщиков победой над «Ростовом» со счётом 3:1. Уже в перерыве Сергей Семак произвёл замену форварда – вместо Матео Кассьерры на поле вышел Иван Сергеев. После игры рулевой «сине-бело-голубых» объяснил своё решение.

«Ваня Сергеев более активный в прессинге, более объёмный игрок. Чтобы не дать сопернику контролировать мяч, мы выпустили и Сергеева, и Кузяева - они хорошо играют в прессинге», - высказался Семак, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что по итогам матча «Зенит» увеличил отрыв от ближайшего преследователя до шести зачётных баллов. Питерцы, напомним, завоёвывали титул чемпиона России в четырёх последних сезонах.

Следующим соперником «Зенита» в РПЛ будет «Факел».