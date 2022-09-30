Гранат назвал победителя матча «Зенит» - «Ростов»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящей встречи 11-го тура РПЛ «Зенит» - «Ростов».

«Матч пройдет в Санкт-Петербурге, поэтому победит «Зенит», потому что в последней игре петербуржцы проиграли «Спартаку», а с конкурентами команда Семака становится совсем другой», — цитирует Граната «РБ Спорт».

При этом экс-игрок считает, что наставник «Ростова» Валерий Карпин способен разобрать игру соперника, указав своим футболистам на сильные и слабые стороны «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» состоится 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.