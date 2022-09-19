Игонин: У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.«Перед каждым матчем в Москве мы хотим убедиться, что интрига жива, но получается так, что на дистанции найти борьбу за первое место «Зениту» очень сложно», — цитирует слова Игонина «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что команды усиляются, в отдельном матче что-то показывают свое, но по общим показателям у других команд все не очень хорошо.

Санкт-петербургский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после окончания первой трети чемпионата, имея в своем активе 26 зачетных баллов.