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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

 
19 Сентября 2022 • 20:21 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.«Перед каждым матчем в Москве мы хотим убедиться, что интрига жива, но получается так, что на дистанции найти борьбу за первое место «Зениту» очень сложно», — цитирует слова Игонина «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что команды усиляются, в отдельном матче что-то показывают свое, но по общим показателям у других команд все не очень хорошо.

Санкт-петербургский клуб уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после окончания первой трети чемпионата, имея в своем активе 26 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин РПЛ
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