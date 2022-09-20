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Губерниев объяснил, зачем Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство

 
20 Сентября 2022 • 13:54 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо могут в скором времени получить российское гражданство.

«Думаю, это вопрос исключительно денег и каких-то преференций. Им платят большие деньги. У «Зенита» есть такая возможность», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Малком перешёл в петербургский клуб летом 2019 года из «Барселоны». В текущем сезоне бразилец провёл в составе петербуржцев 12 матчей, в которых забил шесть голов и отдал столько же результативных передач.

Клаудиньо же выступает за «Зенит» с лета прошлого года. В общей сложности в составе «сине-бело-голубых» полузащитник провёл 40 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Губерниев Клаудиньо Малком Филипе
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