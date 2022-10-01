Караваев поделился ожиданиями от матча против «Ростова»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от важного матча Российской премьер-лиги против «Ростова».

«У «Ростова» хорошая, сыгранная команда, довольно много молодых футболистов, практически все из России. Командная игра у них хорошая. Я надеюсь, что будет хороший матч», – цитирует правого защитника российской сборной пресс-служба клуба.

Вячеслав также отметил, что «Ростов» достиг успеха на старте сезона благодаря мотивации и слаженности в действиях. По его мнению, если команда находится на второй строчке, то она хороша не только в атакующих и оборонительных действиях.

Напомним, что завтра «Зенит» попытается оторваться от идущего на втором месте «Ростова» на семь очков. Стартовый свисток судьи назначен на 16:00 по московскому времени.

