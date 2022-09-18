Кержаков считает, что чемпионской гонки в РПЛ не будет

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков ответил на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ.

«Не предвидится ли чемпионской гонки в этом сезоне? Она, можно сказать, не начиналась. И я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы она существовала», — сказал Кержаков «РБ Спорту».

Санкт-петербургский клуб является единоличным лидером Российской премьер-лиги, после десяти туров команда имеет 26 набранных очков. В следующем матче «сине-бело-голубые» примут на своем поле «Ростов», встреча пройдет 2 октября.

Напомним, Кержаков защищал цвета «Зенита» в периоды с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год.