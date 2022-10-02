​Мостового признали лучшим игроком «Зенита» в сентябре

Пресс-служба «Зенита» рассказала об итогах голосования за лучшего футболиста команды по итогам сентября. Первое место занял нападающий Андрей Мостовой.

В прошлом месяце Андрей Мостовой провёл пять матчей, в которых забил дважды. 24-летний игрок расписался в воротах «Спартака» и «Динамо».

Отметим, что в последние дни Андрея Мостового слухи стали активно связывать с клубами из Италии. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», среди клубов, которые проявляют интерес к российскому форварду, находится «Верона».

«Зенит» в воскресенье проведёт домашний матч РПЛ против «Ростова». Не пропустите текстовую трансляцию.