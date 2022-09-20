Широков: «Ростов» зацепился за тройку, эти претензии надо подтверждать в дальнейшем

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков высказался об успехах «Ростова» в текущем сезоне РПЛ.

«Видна работа тренеров, вера в молодых ребят. Говорил ранее, что они играют медленновато, но как только начинают быстрее, сразу появляются моменты», — заявил Широков «РБ Спорту».

Бывший футболист отметил, что в «Ростове» работает хороший спортивный директор Алексей Рыскин, который разбирается в футболе, команда вошла в тройку, нужно пытаться и в дальнейшем показывать свой уровень.

После десяти туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.