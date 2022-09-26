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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев назвал главный козырь «Зенита»

26 Сентября 2022 • 10:28 Комментировать (1)
Зенит
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Ростов
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02.10 16:30

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о выступлениях «Зенита» в текущем розыгрыше РПЛ.

По мнению специалиста, у «сине-бело-голубых» нет слабых мест. Напомним, после 10 туров петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата, имея в своём активе 26 набранных очков.

«Мы видим, что травма того же Клаудиньо не повлияла на результаты «сине-бело-голубых». Вместо него на поле выходят Мостовой, Ерохин, Сутормин, Мантуан и спокойно заменяют бразильца. Именно это главный козырь «Зенита» — у Семака два абсолютно лучших состава в РПЛ», — приводит слова Кобелева «Спорт уик-энд».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 2 октября против «Ростова». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Кобелев
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ЗЕНИТ РОСТОВ
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Комментарии (1)
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id343572846
26 Сентября 2022 в 10:51
Ростов для Зенита будет крепким орехом, если легионеры не настроятся на матч правильно, что зависит от тренера...
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