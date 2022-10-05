Президент РФС оценил уровень конкуренции в РПЛ

Руководитель РФС Александр Дюков высказался об уровне конкуренции в элитном дивизионе отечественного футбола.

«Кто-то считает, что уровень снизился, кто-то считает, что нет. Уехали сильные легионеры, но приехали другие сильные иностранцы. Если смотреть на статистику футбола, мы можем сказать об увеличении интенсивности игры. Речь идет о спринтах, рывках, ускорениях. Мы видим рост», – заявил президент РФС, чьи слова приводит«Спорт-Экспресс».

По словам Дюкова, считать «Зенит» чемпионом всего после 11 туров – рано. Руководитель российского футбола, однако, отмечает, что неприятной тенденцией является разрыв в уровне между командами из верхней и нижней половины таблицы. Тем не менее такая проблема свидетельствует о верном решении сохранить 16 команд в Российской премьер-лиге.

На данный момент «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, опережая столичный ЦСКА на шесть баллов, а идущий третьим «Ростов» – на семь. Петербургский клуб выиграл последние четыре сезона чемпионата России.