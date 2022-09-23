Кержаков назвал причины рекордного старта «Зенита»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о причинах рекордного старта «сине-бело-голубых» в рамках Российской премьер-лиги.

«Думаю, причины две – высокое качество игроков и хорошая глубина состава. По фамилиям наша команда поинтереснее, чем остальные», – заявил вратарь клуба из Северной столицы в интервью «Чемпионату».

Напомним, что после трети сыгранных матчей на счету «Зенита» 26 очков. Аналогичный показатель был у коллектива из Санкт-Петербурга семь лет назад, однако сейчас у подопечных Сергея Семака гораздо лучше разница мячей. В текущем розыгрыше при 29 забитых голах у петербуржцев лишь три пропущенных.