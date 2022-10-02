Бубнов предсказал точный счёт матча «Зенит» - «Ростов»

Сегодня, 2 октября, в матче очередного тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем домашнем стадионе примет «Ростов». Ожиданиями от этого противостояния поделился экс-футболист столичного «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов.

«2:0. «Зенит» разозлен разгромом от «Спартака». Семак предельно настроит футболистов. У петербуржцев есть шанс убить интригу еще до окончания первой половины чемпионата», - приводит слова аналитика Sportbox.

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После десяти туров хозяева лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на третьей строчке.