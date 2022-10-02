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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Ростов» потерял Байрамяна в матче с «Зенитом»

02 Октября 2022 • 17:56 Комментировать
Зенит
3:1
Ростов
окончен

В главном матче 11-го тура Российской премьер-лиги играют «Зенит» и «Ростов». В начале второго тайма травму получил полузащитник ростовчан Хорен Байрамян. Армянин пострадал по итогам дуэли с Клаудиньо. Валерию Карпину пришлось делать незапланированную замену: Байрамяна заменил Алексей Миронов.

Следить за развитием событий в матче между «Зенитом» и «Ростовом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. На момент ухода с поля Хорена Байрамяна на табло «Газпром Арены» горел счёт 1:1.

Напомним, что «Зенит» и «Ростов» после десяти туров РПЛ оставались единственными командами, которые в этом чемпионате ещё не проигрывали.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Хорен Байрамян
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