​«Ростов» потерял Байрамяна в матче с «Зенитом»

В главном матче 11-го тура Российской премьер-лиги играют «Зенит» и «Ростов». В начале второго тайма травму получил полузащитник ростовчан Хорен Байрамян. Армянин пострадал по итогам дуэли с Клаудиньо. Валерию Карпину пришлось делать незапланированную замену: Байрамяна заменил Алексей Миронов.

Следить за развитием событий в матче между «Зенитом» и «Ростовом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. На момент ухода с поля Хорена Байрамяна на табло «Газпром Арены» горел счёт 1:1.

Напомним, что «Зенит» и «Ростов» после десяти туров РПЛ оставались единственными командами, которые в этом чемпионате ещё не проигрывали.