Радченко: «Матч понравился»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» принимал дома «Ростов» и уверенно обыграл оппонента, который потерпел первое поражение в сезоне. Центральный матч тура прокомментировал бывший нападающий питерской команды Дмитрий Радченко. Он считает, что игра прошла на равных, но свое слово сказали индивидуальные качества игроков «Зенита».

- Матч понравился, в нём присутствовало некое напряжение. Думаю, футбол болельщикам пришелся по душе в этой встрече. «Ростов» тоже пытался играть, было видно, что команда приехала забирать очки в Санкт‑Петербург, это точно. Но индивидуальные качества футболистов «сине‑бело‑голубых» намного выше, - заявил Пономарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, двенадцатом туре российского чемпионата «Зенит» сыграет в гостях с воронежским «Факелом».