Жоаозиньо: «Если Малком и Клаудиньо примут российское гражданство, это будет круто для всех»

Атакующий футболист «Сочи» Жоаозиньо рассказал своё мнение о вероятном получении российских паспортов Малкомом Филипе и Клаудиньо.

«Если Малком и Клаудиньо примут российское гражданство, то это будет круто как для самих футболистов, так и для «Зенита» и сборной России. Уверен, что, приняв российское гражданство, они смогут долго играть в РПЛ», – заявил игрок в интервью Sport24. По мнению игрока, такое решение соотечественников позволит «сине-бело-голубым» усилить состав легионерами. Отметим, что сам Жоаозиньо имеет российский паспорт с 2016 года.

Что интересно, Клаудиньо и Малком смогут выступать за национальную команду России, поскольку не были заиграны за первый состав бразильской сборной. Игроки вместе брали золото на последних Олимпийских играх в Токио.

