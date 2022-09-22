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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жоаозиньо: «Если Малком и Клаудиньо примут российское гражданство, это будет круто для всех»

 
22 Сентября 2022 • 13:26 Комментировать (1)
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Атакующий футболист «Сочи» Жоаозиньо рассказал своё мнение о вероятном получении российских паспортов Малкомом Филипе и Клаудиньо.

«Если Малком и Клаудиньо примут российское гражданство, то это будет круто как для самих футболистов, так и для «Зенита» и сборной России. Уверен, что, приняв российское гражданство, они смогут долго играть в РПЛ», – заявил игрок в интервью Sport24. По мнению игрока, такое решение соотечественников позволит «сине-бело-голубым» усилить состав легионерами. Отметим, что сам Жоаозиньо имеет российский паспорт с 2016 года.

Что интересно, Клаудиньо и Малком смогут выступать за национальную команду России, поскольку не были заиграны за первый состав бразильской сборной. Игроки вместе брали золото на последних Олимпийских играх в Токио.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Жоаозиньо Клаудиньо Малком Филипе
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Комментарии (1)
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Витаминович Алексей
22 Сентября 2022 в 13:42
Получат гражданство - и на фронт)
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