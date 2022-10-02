Кузяев ответил на вопрос о праздновании гола в стиле Роналду

В воскресенье «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 3:1 в центральном матче одиннадцатого тура чемпионата России. Один из голов питерской команды на свой счёт записал полузащитник Далер Кузяев. После игры он ответил на вопрос о праздновании гола в стиле Криштиану Роналду.

«По поводу празднования: как-то спонтанно произошло. Иногда вообще не праздную, всегда по-разному происходит», - сказал Кузяев, чьи слова приведены на официальном сайте «Зенита».

Также Кузяев высказался по поводу своего взаимодействия с Малкомом на футбольном поле. Именно бразилец сделал голевой пас на Кузяева.

«У нас уже сыгранная связка - я забегаю, и он даёт мне на ход. Он действительно классный дал пас», - отметил футболист.

«Зенит» увеличил отрыв от ближайшего преследователя до шести зачётных баллов.