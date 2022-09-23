Михаил Кержаков: Не соглашусь, что Сафонов — лучший в РПЛ

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Не соглашусь, что Сафонов лучше других вратарей в РПЛ. Мне нравится Адамов из «Сочи», Ванька Ломаев тоже неплохой. Еще Худяков хороший парень», — цитирует слова Кержакова «Чемпионат».

По мнению голкипера, каждый российский клуб должен делать ставку на своих игроков, особенно во время отсутствия еврокубковых турниров, это должно быть не только на вратарской позиции.

Напомним, Кержаков, Сафонов и Антон Шунин попали в окончательную заявку сборной России на товарищеский матч со сборной Киргизии, встреча состоится 24 сентября в 17:00 по мск.