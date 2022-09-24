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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Друг Малкома рассказал, что у игрока были предложения из Англии

 
24 Сентября 2022 • 09:47 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Лоран Лопес Де Матос, знакомый одного из лидеров «Зенита» Малкома Филипе, поделился информацией об интересе английских коллективов к форварду.

«Он всем отказал и решил остаться в Санкт-Петербурге. У него были предложения от трех клубов АПЛ. Он все-таки лучший футболист в России», – рассказал друг нападающего петербургского клуба в интервью «РБ Спорт». Также он подтвердил слухи, что этими командами являлись лондонские «Вест Хэм» и «Арсенал», а также богатый ныне «Ньюкасл».

Помимо этого, Де Матос рассказал, что футболист счастлив в России и планирует полностью отработать свой новый контракт.

Напомним, что Малком летом продлил соглашение с клубом из Северной столицы до 2027 года. В футболке «Зенита» бывший игрок «Бордо» и «Барселоны» выиграл три чемпионских титула.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Зенит Вест Хэм Арсенал Лондон Малком Филипе Лоран Лопес Де Матос
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