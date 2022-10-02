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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Логистические проблемы больше влияют, чем кубковая игра»

02 Октября 2022 • 16:30 Комментировать
Зенит
1:1
Ростов
1 1.27 X 5.90 2 11.00
2-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- По составу. Есть одно изменение по сравнению с матчем на чемпионат против «Крыльев», это появление Кирилл Щетинина вместо Миронова. Насколько я понимаю, это равнозначные футболисты. Но с чем это связано, возможно, какие-то тактические соображения?

- Я думаю, что больше не с тактическими, просто они примерно одинаковые и по манере игры, и по всему, и по антропометрическим данным. Это больше связано с тем, что Миронов играл на Кубок практически 90 минут, а Щетинин вышел на замену. Только поэтому. Должен быть Валера посвежее, и то, что Щетинин был вызван в сборную и играл. Тогда выбор пал на Миронова, на Кубок, я имею в виду, а здесь - на Щетинина.

- Вы сказали два раза слово «Кубок». Фактор того матча, несмотря на масштабную ротацию, которая была именно в игре на Кубок, насколько он сегодня будет действовать на игре с учетом перелетов и переездов, которые команда вынуждена совершать?

- Больше здесь не сама по себе кубковая игра, потому что многие, практически никто из состава сегодняшнего там 90 минут не сыграл. А вот эти переезды, то, что мы там, у нас 8 футболистов было в сборной, пять в первой сборной и трое в молодежной, прилетев из Бишкека, четыре часа с чем-то летели, потом 14 часов на автобусе до ростова добирались, потом еще до Грозного добирались через Ставрополь, пять часов на автобусе, самолет  - четыре часа до Санкт-Петербурга. Логистические проблемы у нас они есть давно с того сезона еще. Это больше влияет, чем кубковая игра.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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