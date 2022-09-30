Малком назвал причины для получения российского гражданства

Одна из главных звёзд петербургского «Зенита» Малком Филипе объяснил, почему планирует получить российское гражданство.

«Основная идея — освободить одно место для легионера в «Зените». Сборная России? Пока что я не думаю об этом. Это вопрос будущего, который еще предстоит обсудить. Многое обдумать», – заявил бразильский вингер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также нападающий рассказал, что идея принадлежит не только ему, а жить и выступать в России игроку нравится. Более того, Малкома, по собственному заверению, не смущает отстранение «Зенита» от Лиги чемпионов.

Напомним, что бывший футболист «Барселоны» переехал в Санкт-Петербург в 2019 году. Недавно появилась информация о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

