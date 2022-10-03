Кузяев оценил уровень «Ростова»

Хавбек петербургского «Зенита» Далер Кузяев пообщался с представителями СМИ после победы над «Ростовом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Победа далась непросто. «Ростов» отлично играл. Команда в целом очень хорошая, несмотря на отсутствие громких имен и больших трансферов», - приводит слова полузащитника пресс-служба «сине-бело-голубых».

После 11 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 29 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на шесть очков. В следующем матче «Зенит» на выезде встретится с воронежским «Факелом».