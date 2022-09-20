Жоаозиньо — о Малкоме и Клаудиньо: ««Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о возможном получении российского гражданства бразильскими легионерами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо. Напомним, что сам Жоаозиньо получил российский паспорт шесть лет назад.

По мнению 33-летнего игрока, это пойдёт на пользу петербургскому клубу, который в будущем сможет пригласить больше новых легионеров. Также Жоаозиньо отметил, что и Малком, и Клаудиньо могут стать хорошим усилением для национальной сборной России.

«Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России. Конечно, это большое усиление. Большой плюс для россиян, которые болеют за свою сборную. Меня их желание не удивило», — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

Напомним, Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года, а Клаудиньо — с лета 2021. Обоим игрокам сейчас по 25 лет.