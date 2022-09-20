Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жоаозиньо — о Малкоме и Клаудиньо: ««Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России»

 
20 Сентября 2022 • 11:33 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о возможном получении российского гражданства бразильскими легионерами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо. Напомним, что сам Жоаозиньо получил российский паспорт шесть лет назад.

По мнению 33-летнего игрока, это пойдёт на пользу петербургскому клубу, который в будущем сможет пригласить больше новых легионеров. Также Жоаозиньо отметил, что и Малком, и Клаудиньо могут стать хорошим усилением для национальной сборной России.

«Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России. Конечно, это большое усиление. Большой плюс для россиян, которые болеют за свою сборную. Меня их желание не удивило», — приводит слова Жоаозиньо «Матч ТВ».

Напомним, Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года, а Клаудиньо — с лета 2021. Обоим игрокам сейчас по 25 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Жоаозиньо Сочи Клаудиньо Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЫРГЫЗСТАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
12:06 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Петров вернётся в общую группу в начале октября
12:03 · Россия. Премьер-лига
Газизов подал новый иск к Федуну на 365 миллионов рублей
11:57 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко: «Торпедо» сделает всё, чтобы остаться в РПЛ»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо» Рязанцев — о победе над ЦСКА: «Немного порадовались, а потом те, кто играл большую часть матча, рухнули без сил»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Создатель «Амкала» хочет видеть Жиркова в своём клубе
11:33 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо — о Малкоме и Клаудиньо: ««Будет здорово, если они смогут выступать за сборную России»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Зырянов отреагировал на новость о назначении в «Черноморец»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Химок» Гбане не будет приостанавливать контракт
11:14 · Россия. Премьер-лига
Геркус рассказал о новом стадионе «Торпедо»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Химок» Гбане назвал топ-игроков РПЛ
10:46 · Россия. Премьер-лига
Геркус оценил работу тренерского штаба «Торпедо»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Цорн не намерен уходить из «Локомотива» ещё два года
10:40 · Россия. Премьер-лига
Геркус рассказал, как относится к Fan ID
10:25 · Россия. Премьер-лига
Геркус оценил старт «Торпедо» в РПЛ
10:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Бийола рассказал о желании игрока вернуться в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем