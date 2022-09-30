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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Карпин выбран лучшим тренером сентября в РПЛ

30 Сентября 2022 • 13:01 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.30 X 5.60 2 10.00
02.10 16:30

Наставник «Ростова» Валерий Карпин получил награду лучшего тренера Российской премьер-лиги по итогам сентября.

Сообщается, что специалист получил 40% голосов в опросе болельщиков, а также большинство от экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер». На приз также претендовали Александр Сторожук («Краснодар»), Дмитрий Пятибратов («Факел»), Сергей Семак («Зенит») и Михаил Галактионов («Пари НН»).

Напомним, что под руководством главного тренера сборной России «Ростов» одержал три победы в первом месяце осени. На данный момент подопечные Карпина находятся на второй строчке с 22 баллами.

Матч с лидирующим «Зенитом» пройдёт в Санкт-Петербурге уже 2 октября. Оба коллектива подходят к очной встрече без поражений в текущем розыгрыше РПЛ.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Российская Премьер-Лига РПЛ
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