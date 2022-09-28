Малафеев не собирается уклоняться от призыва

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что не намерен уклоняться от призыва на военную службу, если ему придёт повестка в военкомат.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

«Никто из нас, как некоторые пишут, не собирается откупаться или куда-то бежать. Это мой дом, дом моих детей и близких. Я люблю свою родину. Всё будет хорошо», — написал Малафеев в своих социальных сетях.

Малафеев завершил игровую карьеру в 2016 году. Всего в составе «Зенита» вратарь провёл 441 матч, пропустив 436 мячей и 163 раза сохранив свои ворота в неприкосновенности. В составе национальной сборной России футболист провёл 29 встреч.