Канищев заявил, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Думаю, с чемпионом страны все понятно. У «Зенита» нет конкурентов, все выглядят печально», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

Эксперт отметил, что именно футболисты определяют уровень команды, а в других клубах нет достойных игроков.

«Сине-бело-голубые» являются единоличными лидерами в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после десяти туров. В матче следующего тура санкт-петербургский «Зенит» встретится со своим прямым конкурентом — «Ростовом» (22), который занимает вторую строчку.