Стрепетов: Сергееву и Кассьерре нужно вписаться в бразильскую карусель «Зенита»

Экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов оценил игру форвардов Ивана Сергеева и Матео Кассьерры в текущем сезоне.

«У Кассьерры ноль голов в РПЛ, а у Сергеева — четыре? Им нужно вписаться в бразильскую карусель «Зенита» для того, чтобы начать забивать», — цитирует Стрепетова Legalbet.

Эксперт заявил, что нападающие только привыкают к Малкому Филипе, Клаудиньо и Маркусу Венделу. Стрепетов выразил уверенность в том, что оба футболиста будут демонстрировать хорошую игру.

После десяти туров санкт-петербургский «Зенит» является лидером Российской премьер-лиги, имея в своем активе 26 набранных очков.