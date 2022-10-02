​В РПЛ осталась только одна команда без поражений

В воскресенье вечером в главном матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 3:1. Для команды Валерия Карпина это было первое поражение в нынешнем чемпионате России. В предыдущих десяти играх ростовчане шесть раз победили и четыре раза сыграли вничью.

Теперь в Премьер-лиге России остаётся только одна команда с нулём в графе поражений – это «Зенит». Питерцы в одиннадцати матчах одержали девять побед при двух ничьих.

«Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата России (29 очков). Вторым идёт ЦСКА (23 очка), а «Ростов» теперь опустился на третье место (22 очка).