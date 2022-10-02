Малком: «Мы сегодня провели отличную игру и заслужили победу»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Ростов» (3:1) Малком поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы сами сегодня своей игрой довольны? Все-таки гол плюс пас и достаточно яркий матч.

- Безусловно, я очень рад, что еще в одном матче смог помочь команде «Зенит» своими голом и передачей. Большое спасибо болельщикам, которые нас поддерживают всегда, сегодня этот матч не был исключением. Они гонят нас вперед с первых минут и дают дополнительные силы для победы. Мы сегодня провели отличную игру и заслужили победу. Сейчас очень хочется отпраздновать ее со всеми ребятами.