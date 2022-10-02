Песьяков: «Зенит» уже чемпион»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» принимал дома «Ростов» и уверенно обыграл оппонента, который потерпел первое поражение в сезоне. Неудачу своего клуба прокомментировал голкипер «Ростова» Сергей Песьяков. Он считает, что «Зенит», фактически, уже можно поздравлять с чемпионским титулом, в первом круге команда обыграла всех своих прямых конкурентов - и ЦСКА, и «Спартак», и «Ростов».

- 7 очков от второго места, по-моему? Мне кажется, после 11 туров можно сказать, что «Зенит» уже чемпион, - цитирует Песьякова «Спорт день за днем».

В следующем, двенадцатом туре российского чемпионата «Зенит» сыграет в гостях с воронежским «Факелом».