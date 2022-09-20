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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин высказался о ситуации Бакаева и Кругового в «Зените»

 
20 Сентября 2022 • 20:34 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Рулевой сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о положении Зелимхана Бакаева и Данила Кругового в «Зените».

«Меня беспокоят все российские игроки «Зенита». Особенно Круговой и Бакаев, которые выходят на замену. У меня был разговор с Бакаевым, он выбрал этот путь», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Специалист сказал, что обозначил Бакаеву о предстоящих трудностях, но игрок принял решение бороться за место в составе.

В текущем сезоне Круговой принял участие в 10 матчах во всех турнирах, а Бакаев забил один мяч и записал на свой счет две результативные передачи в 12 встречах с учетом всех турниров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Сборная России Зелимхан Бакаев Данил Круговой
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