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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кержаков позитивно отреагировал на новость о получении российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

 
18 Сентября 2022 • 13:26 Комментировать (1)
Зенит
...
Ростов
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02.10 16:30

Бывший нападающий и лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал новость о том, что бразильские легионеры петербургской команды Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство.

Специалист усомнился в том, что это в итоге произойдёт, при этом отметив, что бразильцы стали бы хорошим усилением для нашей национальной сборной.

«Во-первых, если это на самом деле произойдёт, в «Зенит» можно будет пригласить ещё двух легионеров. Во-вторых, если нас в ближайшее время вернут на международную арену, то это будет усиление нашей сборной. Но учитывая, что кто-то из них играл в олимпийской сборной — не знаю, реально ли это», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Кержаков считает, что бразильцы редко меняют гражданство в столь юном возрасте (25 лет), так как продолжают ждать приглашения в сборную своей родной страны.

Напомним, Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года, а Клаудиньо — с лета 2021. Отметим, что ранее Малком защищал цвета каталонской «Барселоны», за которую провёл в общей сложности 24 матча, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Александр Кержаков Клаудиньо Малком Филипе
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Комментарии (1)
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rac531
18 Сентября 2022 в 14:16
А как же импортозамещение, о еотором ратует душка ЛОВЧНВ?)))
Или это зенит не касается?

И второе.
Во сколько бюджету обойдется смена гражданства, наплевав на все законы РФ?
Хотя Газпром с Зенитом с одной стороны, и право - с другой понятия несовместимые)
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