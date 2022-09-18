Кержаков позитивно отреагировал на новость о получении российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

Бывший нападающий и лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал новость о том, что бразильские легионеры петербургской команды Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство.

Специалист усомнился в том, что это в итоге произойдёт, при этом отметив, что бразильцы стали бы хорошим усилением для нашей национальной сборной.

«Во-первых, если это на самом деле произойдёт, в «Зенит» можно будет пригласить ещё двух легионеров. Во-вторых, если нас в ближайшее время вернут на международную арену, то это будет усиление нашей сборной. Но учитывая, что кто-то из них играл в олимпийской сборной — не знаю, реально ли это», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Кержаков считает, что бразильцы редко меняют гражданство в столь юном возрасте (25 лет), так как продолжают ждать приглашения в сборную своей родной страны.

Напомним, Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года, а Клаудиньо — с лета 2021. Отметим, что ранее Малком защищал цвета каталонской «Барселоны», за которую провёл в общей сложности 24 матча, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.