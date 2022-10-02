​Сёмин высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Ростова»

В центральной игре одиннадцатого тура Премьер-лиги России сразятся «Зенит» и «Ростов». После трети турнирной дистанции чемпионата эти команды занимали первое и второе места в турнирной таблице с нулями в графе поражений. О предстоящем матче высказался известный российский тренер Юрий Сёмин.

«Будем ждать хорошей игры. Конечно, «Зенит» всегда фаворит. «Зенит» вообще фаворит в нашем чемпионате», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Стартовый свисток футболисты «Зенита» и «Ростова» услышат в 16:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.