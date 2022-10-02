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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сёмин высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Ростова»

02 Октября 2022 • 15:39 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.27 X 5.90 2 11.00
Через 0 ч. 0 мин.

В центральной игре одиннадцатого тура Премьер-лиги России сразятся «Зенит» и «Ростов». После трети турнирной дистанции чемпионата эти команды занимали первое и второе места в турнирной таблице с нулями в графе поражений. О предстоящем матче высказался известный российский тренер Юрий Сёмин.

«Будем ждать хорошей игры. Конечно, «Зенит» всегда фаворит. «Зенит» вообще фаворит в нашем чемпионате», - высказался Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Стартовый свисток футболисты «Зенита» и «Ростова» услышат в 16:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Юрий Сёмин
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ЗЕНИТ РОСТОВ
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окончен Факел 2:2 Торпедо Москва
02.10  16:30 Зенит ... Ростов 1.45 4.80 7.00
02.10  19:00 Ахмат ... Динамо Москва 2.60 3.70 2.60
02.10  19:00 Пари НН ... Спартак Москва 3.55 3.75 2.03
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