Бышовец: «Совершенно не ясно, что может помешать «Зениту» взять очередное золото»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец прокомментировал победу петербургского «Зенита» над «Ростовом» в поединке 11-го тура Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» одолели конкурента со счетом 3:1.

«Ростов» сделал все, чтобы оказать сопротивление, но класс питерских игроков сказался. Закономерная победа чемпиона. Совершенно не ясно, что может ему помешать взять золото», - передает слова Бышовца издание «Известия».

Подопечные Сергея Семака набрали 29 баллов после 11 туров и занимают первое место в турнирной таблице. Питерцы опережают ближайшего конкурента на шесть очков.