Кутепов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов, перешедший в стан «автозаводцев» минувшим летом из «Спартака», рассказал, что ранее имел возможность оказаться в «Зените».

По словам футболиста, петербургский клуб интересовался им дважды.

«Первый раз: сразу после чемпионата мира — летом 2018 года. Второй раз: летом 2020, когда только пришёл Газизов. После чемпионата мира было больше конкретики, но у меня был в приоритете «Спартак», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

Напомним, Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 по 2022 год. Всего в составе «красно-белых» защитник провёл 114 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.