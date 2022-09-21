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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит»

 
21 Сентября 2022 • 14:07 Комментировать
Факел
...
Торпедо Москва
02.10 14:00

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов, перешедший в стан «автозаводцев» минувшим летом из «Спартака», рассказал, что ранее имел возможность оказаться в «Зените».

По словам футболиста, петербургский клуб интересовался им дважды.

«Первый раз: сразу после чемпионата мира — летом 2018 года. Второй раз: летом 2020, когда только пришёл Газизов. После чемпионата мира было больше конкретики, но у меня был в приоритете «Спартак», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

Напомним, Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 по 2022 год. Всего в составе «красно-белых» защитник провёл 114 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Зенит Илья Кутепов
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ФАКЕЛ ТОРПЕДО МОСКВА
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