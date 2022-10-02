Морозов: «Жаль, должны были брать победу»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги воронежский «Факел» не сумел переиграть собрата по подвалу турнирной таблицы - московское «Торпедо». Команды забили друг другу по два мяча, но так и не выявили победителя. Защитник «Факела» Евгений Морозов раздосадован - он считает, что его команда заслуживала победу.

- Считаю, что игра была наша, такой результат неудовлетворителен для команды. Мы должны были брать эти три очка, это было очень важно для нас. Так что команда расстроена, - заявил Морозов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Факел» примет дома питерский «Зенит».