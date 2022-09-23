Новичок «Торпедо» сравнил уровень футбола в России и в Южной Корее

Венгерский новичок «Торпедо» Марк Коста рассказал об уровне чемпионата России в сравнении с первенством Южной Кореи.

Напомним, что нападающий ранее принадлежал «Ульсан Хёнде», откуда и переехал в московский коллектив.

«РПЛ и Южнокорейская лига — одинаково сильные чемпионаты. В России больше тактики, а в Южной Корее больший акцент делается на борьбу и физику. Именно поэтому думаю, Премьер-лига больше относится и ближе к европейскому футболу», – заявил форвард «автозаводцев» в интервью Sport24.

Отметим, что Коста провёл лишь четыре минуты на уровне РПЛ, дебютировав за «Торпедо» в концовке игры против «Ростова». Также на его счету есть один отыгранный тайм против «Сочи» в Фонбет Кубке России.

