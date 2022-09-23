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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок «Торпедо» сравнил уровень футбола в России и в Южной Корее

 
23 Сентября 2022 • 13:44 Комментировать
Факел
...
Торпедо Москва
02.10 14:00

Венгерский новичок «Торпедо» Марк Коста рассказал об уровне чемпионата России в сравнении с первенством Южной Кореи.

Напомним, что нападающий ранее принадлежал «Ульсан Хёнде», откуда и переехал в московский коллектив.

«РПЛ и Южнокорейская лига — одинаково сильные чемпионаты. В России больше тактики, а в Южной Корее больший акцент делается на борьбу и физику. Именно поэтому думаю, Премьер-лига больше относится и ближе к европейскому футболу», – заявил форвард «автозаводцев» в интервью Sport24.

Отметим, что Коста провёл лишь четыре минуты на уровне РПЛ, дебютировав за «Торпедо» в концовке игры против «Ростова». Также на его счету есть один отыгранный тайм против «Сочи» в Фонбет Кубке России.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Российская Премьер-Лига Марк Коста
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