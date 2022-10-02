​Лебеденко – самый возрастной автор гола в РПЛ в XXI веке

Воскресную часть одиннадцатого тура Российской премьер-лиги открывают «Факел» и «Торпедо». После первого тайма воронежская команда ведёт в счёте – 2:1. За гостей из Москвы забил опытный нападающий Игорь Лебеденко. Он стал самым возрастным автором гола в РПЛ в XXI веке, о чём рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

Игорю Лебеденко весной исполнилось 39 лет. Любопытно, что ранее он выступал за «Факел», то есть он поразил ворота своей бывшей команды.

Следить за развитием событий в матче РПЛ между «Факелом» и «Торпедо» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.