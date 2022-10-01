Баженов: «Торпедо» нужны игроки

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов высказался о положении «Торпедо» в текущем сезоне.

«Сможет ли «Торпедо» выйти из кризиса? Ну, у них две победы уже – одна в Кубке России и одна в чемпионате. Но по этим показателям говорить о том, что команда выходит из кризиса, рановато», — сказал Баженов в интервью Rusfootball.

По мнению эксперта, «Торпедо» будет тяжело выбраться, здесь другая история, в отличие от «Локомотива», у «автозаводцев» нет больших финансовых возможностей, но им нужны футболисты для повышения уровня сопротивления команды.

После десяти туров «Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка.