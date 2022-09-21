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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов — о разносе Черчесова: «Хорошо нам тогда вставили»

 
21 Сентября 2022 • 11:31 Комментировать
Факел
...
Торпедо Москва
02.10 14:00

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о самом серьёзном тренерском разносе, который он видел за свою карьеру.  

По словам Кутепова, самый громкий разнос устроил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Мы поехали со сборной играть товарищеский матч в Катар. В перерыве сели в раздевалке, и тут Саламыч начал без разговора всё крушить: бутылку в стеку кинул. Очень эмоционально было, хорошо нам тогда вставили», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Напомним, Кутепов защищал цвета национальной команды России в период с 2016 по 2020 год. За сборную защитник провёл в общей сложности 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Станислав Черчесов Илья Кутепов
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