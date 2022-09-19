Марк Коста — о товарищеском матче России и Венгрии: «Я был бы рад видеть такую встречу»

Нападающий «Торпедо» Марк Коста оценил вероятность проведения товарищеской встречи между сборными России и Венгрии.

Напомним, 25-летний форвард перешёл в «Торпедо» 4 сентября. За первую сборную своей страны венгерский футболист не провёл ни одной официальной встречи.

«Сейчас сборная Венгрии стала сильнее, поэтому было бы здорово увидеть матч между нашей сборной и командой России. Я был бы рад видеть такую встречу. Возможно ли это сейчас? Не знаю, потому что стало много политики в последнее время», — приводит слова Косты «Sport24».

Свой ближайший матч национальная команда России проведёт 24 сентября против сборной Кыргызстана. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.