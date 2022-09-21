Игрок «Торпедо» Савич готов заменить Пьянича в товарищеском матче против сборной России

Асхат Идризович, агент полузащитника «Торпедо» Игора Савича, рассказал, что его клиент способен заменить Миралема Пьянича в составе сборной Боснии и Герцеговины в товарищеском матче против национальной команды России, который запланирован на ноябрь текущего года.

Напомним, помимо Пьянича, принимать участие в этой встрече отказался и нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко.

«Он сделает всё, что скажет футбольная федерация Боснии. Ведь это политическая история, ответы, которые дают Пьянич и Джеко — это специфическая игра. Такие вещи сейчас происходят в мире, но их быть не должно, особенно в спорте. Всё равно народ Боснии воспринимает Россию как дружественную страну», — приводит слова Савича «РБ Спорт».

21-летний Савич перешёл в «Торпедо» 8 сентября из клуба «Зриньски». За «автозаводцев» босниец успел провести три матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.