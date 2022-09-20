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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шапич рассказал о главной задаче «Торпедо»

 
20 Сентября 2022 • 13:16 Комментировать
Факел
...
Торпедо Москва
02.10 14:00

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич оценил перспективы московской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, что 25-летний Шапич перешёл в «Торпедо» из сербского клуба «Чукарички» в начале текущего месяца.

«Я надеюсь, что «Торпедо» останется в Премьер-лиге. Для меня и всей команды это задача номер один, поэтому вместе мы упорно работаем над этим», — приводит слова Шапича Sport24.

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице с четырьмя набранными очками в своём активе. Свой следующий матч москвичи проведут 2 октября против «Факела». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Стефан Шапич
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ФАКЕЛ ТОРПЕДО МОСКВА
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