Шапич рассказал о главной задаче «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич оценил перспективы московской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, что 25-летний Шапич перешёл в «Торпедо» из сербского клуба «Чукарички» в начале текущего месяца.

«Я надеюсь, что «Торпедо» останется в Премьер-лиге. Для меня и всей команды это задача номер один, поэтому вместе мы упорно работаем над этим», — приводит слова Шапича Sport24.

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице с четырьмя набранными очками в своём активе. Свой следующий матч москвичи проведут 2 октября против «Факела». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.