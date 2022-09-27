Геркус верит в потенциал «Торпедо»

После очень непростого начала сезона московское «Торпедо» неожиданно переиграло ЦСКА в матче десятого тура российского чемпионата, и для президента клуба Ильи Геркуса этот успех стал знаком того, что команда находится на правильном пути.

Он не стал прямо отвечать на вопрос, сможет ли команда сохранить прописку в высшей лиге российского футбола, но уверен в том, что у автозаводцев есть большой потенциал.

- У клуба большой потенциал, большое будущее. Вопрос, насколько быстро его можно высвободить и реализовать. Для этого огромная работа потребуется. Для меня это вызов. Преодолеть и переломить негативный ход, - поделился Геркус в ходе телепроекта «Футбол России».