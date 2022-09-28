Президент «Торпедо» готов пойти в армию в случае получения повестки

Руководитель столичного «Торпедо» Илья Геркус выразил свою готовность пойти в армию в случае получения повестки.

«Все, кто будет мобилизован на основаниях, которые объявило Министерство обороны, на законных основаниях, пойдут служить. Включая меня, если нужно. Это наш общий долг», — цитирует Геркуса издание ТАСС.

Напомним, что на прошлой неделе в России была объявлена частичная мобилизация. Ранее сегодня стало известно о получении повестки бывшим игроком сборной России и московского «Локомотива» Динияром Билялетдиновым.