Тарханов объяснил улучшение результатов «Торпедо»

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о ничейном поединке между воронежским «Факелом» и столичным «Торпедо» (2:2) в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Торпедо» не проигрывает и потихоньку выбирается из ямы. Но улучшение результата никак не связано с отставкой Бородюка. У него не было тех новичков, которые пришли к Савичеву», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги «автозаводцы» набрали пять баллов и располагаются на последнем месте в турнирной таблице. В следующем поединке «Торпедо» на своем поле примет «Пари НН».