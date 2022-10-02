Геркус: «Лебеденко - большой молодец»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги воронежский «Факел» не сумел переиграть собрата по подвалу турнирной таблицы - московское «Торпедо». Команды забили друг другу по два мяча, но так и не выявили победителя.

Один из голов москвичей забил 39-летний Игорь Лебеденко, ставший самым возрастным автором мяча в РПЛ. Его успех прокомментировал президент «автозаводцев» Илья Геркус.

- Игорь большой молодец, что в нужный момент выручил команду, продемонстрировал свой класс. Побольше бы таких профессионалов, есть у кого поучиться молодым, не зря он вывел команду с капитанской повязкой, был лидером, - цитирует Геркуса новостное агентство ТАСС.