Лебеденко — об отставке Бородюка: «Это можно было предположить»

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал отставку Александра Бородюка с поста главного тренера московского клуба.

«С Бородюком не общаемся с тех пор, как объявили о его отставке. Не поливали нашу игру только ленивые, поэтому это можно было предположить», — цитирует Лебеденко «Чемпионат».

Футболист заявил, что команда выглядела уныло, но комментировать отставки не является его прерогативой, это вопрос к руководству.

В текущем сезоне 39-летний форвард принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

«Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после десяти туров.