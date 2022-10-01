Тихонов уверен, что «Торпедо» не проиграет «Факелу»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «Факел» примет на своём поле «Торпедо».

По мнению Тихонова, у москвичей есть все шансы увезти победу из Воронежа.

«Это игра за шесть очков. По игре «Торпедо» сейчас выглядит неплохо, и почему-то мне кажется, что «автозаводцы», как минимум, не проиграют, а возможно, и выиграют. Встречаются приблизительно две одинаковые команды, но всё же я склоняюсь в сторону москвичей», — цитирует Тихонова Metaratings.

Напомним, что после 10 проведённых матчей «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе четыре набранных очка. «Факел» располагается на 14-й строчке с восьмью баллами в копилке.

Матч «Факел» — «Торпедо» состоится завтра, 2 октября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.