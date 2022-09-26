Бабурин — о пенальти в матче с «Ростовом»: Это был непростой эмоциональный момент

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос, почему не стал спорить в эпизоде с назначением пенальти в матче с «Ростовом» (0:1).

Бабурин сказал в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ», что у него была какая-то уверенность, она всегда изнутри исходит, поэтому не спорил с решениями арбитров, просто старался сделать все, что мог.

Голкипер добавил, это был непростой эмоциональный момент, но после матча он сказал команде, что и «Торпедо» тоже в будущем должно повезти, все вернется.

Напомним, в матче 8-го тура РПЛ «Торпедо» - «Ростов» в конце игры был назначен пенальти в ворота «автозаводцев». Одиннадцатиметровый перебивался несколько раз, два раза Бабурин отразил удар, но слишком рано пересек линию ворот, во время третьей попытки голкипер не угадал направление мяча.