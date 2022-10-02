Пятибратов: «Точно не жалуюсь на поле, оно позволяет играть в футбол»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Сразу 10 изменений в составе по сравнению с кубковым матчем, «Факел» сразу делал ставку на эту игру с «Торпедо»?

- Мы держали, конечно, в голове, что матч с «Торпедо» для нас очень важный. Но на Кубок вышли ребята, которые достойны были выйти в стартовом составе на кубковый матч. Поэтому мы два матча связали воедино.

- Много было разговоров после матча с «Крыльями Советов» про состояние поля. «Факел» при подготовке к игре учитывал этот нюанс?

- Поле для всех одинаково, я то точно не жалуюсь на поле, оно позволяет играть в футбол. Здесь, наоборот, нужно выразить огромную благодарность работникам клуба, что подготовили стадион. Я думаю, здесь точно никаких проблем нету.